【ワシントン＝栗山紘尚】米中央軍は２６日、イランがホルムズ海峡で貨物船を攻撃したことの報復措置として、イランのミサイルや無人機（ドローン）の保管施設などを空爆したと発表した。米国のトランプ大統領は同日、イランによる貨物船攻撃を「停戦合意への愚かな違反だ」とＳＮＳで批判した。投稿によると、イランが少なくとも４機のドローンを発射し、うち１機が貨物船に直撃したという。残りの３機は撃墜したとしている。