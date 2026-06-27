俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが犬とのカフェ時間を公開し、反響を呼んでいる。２７日までにインスタグラムで「ＴｅａｔｉｍｅｗｉｔｈＡｍｏｕｒａｎｄＢｉｊｏｕｘ癒し」とつづり、犬とカフェを訪れた際のショットをアップ。犬を抱きかかえる姿や、キスする写真を公開し、ブラックのタイトなトップスにグレーパンツを合わせたスタイルになっている。