サウジアラビア日本時間27日午前９時、Ｈ組のカボベルデとサウジアラビアがヒューストンで対戦する。予選で辛くも切符をつかみ、大会直前に監督交代へ踏み切ったＷ杯常連国と、カメルーンなどの強豪を退けて初出場を果たした人口約56万人の群島国家。決勝トーナメント進出を懸けてぶつかる対照的な両国をざっくり紹介する。【もっと読む】森保Jの決勝T初戦はブラジル！ 昨秋の勝利は“参考外”、「個の力」が怖い3戦4発ビニシウ