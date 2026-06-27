今週は活発な梅雨前線の影響で西日本を中心に記録的な大雨に見舞われました。きょう、大雨の中心は東海から関東で、大雨のピークを2回迎えそうです。広い範囲で警報級の大雨になるおそれがあります。けさは関東南部中心に活発な雨雲がかかっていますが、今まさに1回目のピークを迎えています。今年一番の激しい雨、非常に激しい雨になっているところもあります。大雨の原因が、梅雨前線と台風7号・8号の2つの台風です。この2つの台