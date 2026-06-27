■FIFAワールドカップ2026グループIノルウェー 1ー4 フランス（日本時間27日、ボストンスタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦ともに開幕から2連勝中のフランス（FIFAランク3位）とノルウェー（同31位）が対戦し、4ー1でフランスが勝利。グループ1位での突破を決めた。フランスは前半にウスマン・デンベレ（29）が1試合3得点のハットトリックを達成。2点リードで折り返した