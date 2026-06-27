国会では、衆院議員の定数削減法案と「副首都」法案の審議入りを与党側が職権で決定し、野党側は強く反発、対立が激化しています。このうち、衆院議員の定数削減法案について、野党側は与党側に審議入りを見送るよう要請するなど、反発を強めています。しかし、きのう、衆議院の議院運営委員会は、自民党の山口委員長が職権で委員会を開催し、定数削減法案と「副首都」法案をそれぞれ特別委員会で審議することを決めました。さらに