【パリ共同】パリで27日にLGBTQら性的少数者の権利向上を訴えるパレードを開催予定だった主催者は26日、延期を発表した。パリでは猛暑で救急サービスが逼迫。負担を軽減するため警察から日程の変更を命じられたとしている。フランスメディアが伝えた。警察は主催者が命令に従わない場合、パレードを禁止するとしていた。主催者は9月の開催を検討しているという。異例の猛暑で体調を崩す人が相次ぎ、救急隊の出動が急増。警察