日本列島に接近するダブル台風と梅雨前線の影響などで、各地で雨が強まっており、神奈川県では午前6時現在、横須賀市と三浦市にレベル4土砂災害危険警報が出ている。危険な場所から避難が必要な気象状況となっています。安全な場所への移動など適切な避難行動を速やかにとって下さい。お住まいの市町村からの避難情報を確認して下さい。