台風８号は２７日朝にかけて関東地方に接近した後、午前８時には水戸市の東１２０キロの海上を北東に進んでいる。台風８号が日本から遠ざかっていく一方で、台風７号が夜にかけて西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みだ。千葉県銚子市では午前６時５０分までの３時間降水量が１０１・５ミリとなり、この地点での６月の１位の値を更新。同県君津市でも同５時４０分までの３時間に８０ミリの降水量を記録するなどした。