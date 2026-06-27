日本列島に接近するダブル台風と梅雨前線の影響などで、各地で雨が強まっており、千葉県では広範囲にレベル4土砂災害危険警報が出ている。27日午前6時現在、市原市、銚子市、茂原市、旭市、鴨川市、君津市、富津市、いすみ市、一宮町、睦沢町、長南町、大多喜町、鋸南町にレベル4土砂災害危険警報が出ている。危険な場所から避難が必要な気象状況となっています。安全な場所への移動など適切な避難行動を速やかにとって下さい。