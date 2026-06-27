多様性の時代。結婚や出産、するかしないかは人それぞれ。ですがもし、学生時代の親友が、自分と正反対の生き方でキラキラしていたら……？あなたはその親友を羨ましがらず、今の生活に充実感を見出せますか？第1話既婚子持ちVS独身子なし【編集部コメント】既婚子持ちと独身子なし。どちらもたくさんの苦労がありながらも素敵な選択だと思うのですが……ケンカ勃発です！学生時代からの友達で久々に集まったということもあり、