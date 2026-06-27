＜イタリアオープン2日目◇26日◇チルコロ・ゴルフ・トリノ（イタリア）◇7214ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは第2ラウンドが終了した。【動画】桂川有人と小祝さくらが結婚していた「オーストリア・アルペン・オープン」で初優勝を飾り、出場2試合連続優勝がかかる金子駆大は、22位タイで迎えたこの日、5バーディ・3ボギーの「69」でプレー。トータル5アンダー・33位タイで決勝ラウンドへ進出した。カットラインはト