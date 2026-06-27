プロ野球・DeNAの相川亮二監督が6月に新加入したエンカーナシオン選手についてコメントしました。26日に予定されていたDeNA対巨人の10回戦が雨天のため中止になり相川監督が取材に対応、この日の中止について「交流戦が明けて、そんなにタイトなスケジュールではないですけど、チームとしてなかなか勝てていないという現状があって、そういう点も含めて、もう一度調整し直す時間にはなると思います。有効に使うのは間違いないです