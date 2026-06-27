NY株式26日（NY時間16:35）（日本時間05:35） ダウ平均51876.11（-44.51-0.09%） S＆P5007354.02（-3.47-0.05%） ナスダック25297.62（-60.98-0.24%） CME日経平均先物69820（大証終比：+210+0.30%）