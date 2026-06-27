カンボジア北西部のポイペトにある特殊詐欺の拠点には、詐欺の電話をかける「かけ子」のグループが複数存在している。中国や韓国、インドなどから集まった数百人がうごめき、日々、電話をかけ続けているのだ。【写真を見る】「昔と変わらない優しい顔」地元・八丈島では「秀才」で有名だった佐々木容疑者そんな地域で活動していた日本人の特殊詐欺グループのオーナーが捕まった。住居不詳、自称会社役員の佐々木裕介容疑者（