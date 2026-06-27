上沢式FA「上沢式FA」というスラングがある。ポスティングで渡米したものの振るわず、短期でNPBに出戻るも、古巣でなくライバル球団に移籍することを言う。“ズルいFA移籍じゃないか”と古巣ファンから揶揄（やゆ）されるのだ。【写真を見る】最有力候補は誰？巨人の次期監督候補6名嚆矢（こうし）となったのは日本ハムから2年のMLB生活を経てソフトバンクに移った有原航平（現在は日ハム）だが、後にMLB滞在わずか1年で同ル