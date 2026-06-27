NHKに新たな人気アナウンサーが現れた。W杯の日本対オランダ戦で元日本代表の本田圭佑氏とタッグを組み、実況を担った小宮山晃義（てるよし）氏（42）である。当意即妙な受け答えで一躍その名を轟かせたが、大会終了後に姿を見られる機会は激減するそうだ。いったい何があったのか。＊＊＊【写真を見る】「韓国国旗に似ている」と大炎上…差し替えになったサッカー協会のプロモーション画像スポーツ実況のスペシャリスト小