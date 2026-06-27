ソフトバンク・大津はスライド登板に奮い立った。雨天中止が決まった後、ZOZOマリンの室内で入念に調整して仕切り直し。「たぶん初めて。去年まではありえなかった」と24年の先発転向から初めてのスライド登板を首脳陣からの信頼の証とみる。既に自己最多に並ぶ7勝を挙げてチームの勝ち頭。「明日の状態を想定しながら投球をしたい。負けを付けないように、期待に応えたい」と誓った。