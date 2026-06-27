県内の民放4局のアナウンサーが参加する「防災勉強会」が25日、TeNYテレビ新潟で開かれました。5回目となる「防災勉強会」。2004年の「7.13水害」や2022年の「新潟県北部豪雨」など、県内で発生した過去の災害を映像で振り返り災害の教訓や報道機関が果たすべき役割について学びました。また、新潟地方気象台の湯浅大樹地域防災官が講師を務め、5月に導入された「新たな防災気象情報」について説明しました。湯浅地域防災官