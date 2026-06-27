香川県東かがわ市は、27日午前6時00分に市内に発令していた避難情報を全て解除しました。 ◆自治体による補足情報市内全域の警戒レベル３高齢者等避難解除 ◆避難情報が解除されたエリア＜高齢者等避難が解除されたエリア＞○伊座台風７号接近に伴い市内全域に警戒レベル３高齢者等避難発令○引田台風７号接近に伴い市内全域に警戒レベル３高齢者等避難発令○横内台風７号接近に伴い市内全