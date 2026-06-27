「自分には才能がない」「本当に向いていることがわからない」――そんな悩みを抱える人は少なくありません。しかし、自分の強みは性格診断や適性検査だけでは見えてこないもの。実は、時間を忘れて夢中になった経験の中に、あなたらしい才能のヒントが隠れています。今回は、作家で行動心理学の研究者である池田貴将氏の話題作から、人生を変えるヒントを紹介します。没頭は“自分の才能が光る瞬間”を教えてくれる私の人生を変え