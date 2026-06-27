27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比変わらずの6万9610円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9360.88円に対しては249.12円高。出来高は1万5667枚だった。 TOPIX先物期近は3992.5ポイントと前日比11.5ポイント高、TOPIX現物終値比29.14ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69610+0 15667 日