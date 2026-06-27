けさにかけて台風8号が東日本に接近、または上陸し、今夜にかけて7号も西日本から東日本に接近する見込みで、気象庁は特に東日本の太平洋側では長時間、大雨になるとして、厳重な警戒を呼びかけています。静岡市のSBS本社前から報告です。伊豆半島を中心にまとまった雨が降り、午前4時までの1時間雨量は、▼石廊崎で35.5ミリの激しい雨、▼静岡で21ミリ、▼三島で21ミリの強い雨となりました。下田市では警戒レベル4の避難指示が出