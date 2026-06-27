けさにかけて台風8号が東日本に接近または上陸し、今夜にかけて7号も西日本から東日本に接近する見込みで、気象庁は特に東日本の太平洋側では長時間、大雨になるとして、厳重な警戒を呼びかけています。三重県南部の尾鷲市の尾鷲漁港から報告です。梅雨前線の影響で、東海地方は台風が接近する前から大雨になり、降り始めからの雨量は、ここ尾鷲市で270ミリを超えました。また、東海道新幹線はきょうの始発から全線で列車の遅れや