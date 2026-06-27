ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日ぶりに小幅反落し、前日比44.51ドル安の5万1876.11ドルで取引を終えた。人工知能（AI）向けデータセンターへの巨額投資が収益化するまでに時間がかかるとの懸念から、関連銘柄が売られた。中東情勢を背景としたインフレ圧力を受け、米連邦準備制度理事会（FRB）が年内に利上げに踏み切るとの観測も相場の重荷となった。ハイ