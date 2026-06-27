◇プロ野球セ・リーグDeNAー巨人雨天中止（6月26日、横浜スタジアム）2試合連続で雨天中止となった巨人。横浜スタジアムの室内練習場で全体練習を行いましたが、泉口友汰選手はそれに参加せず、帰宅となりました。橋上秀樹監督代行は「ちょっとコンディションがあんまり良くないってことだったんで、今日はどちらにしろ休ませる予定でした」と説明。泉口選手は帰宅時にマスクを着用していたため、体調面でのコンディション不良