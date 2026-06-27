きのう夜、山梨県東部・富士五湖を震源とする最大震度6弱の地震が発生し、6人がけがをしたほか、甲府市などで建物の被害が確認されています。【写真を見る】山梨で震度6弱の地震6人けが 建物の被害も確認、気象庁“富士山に変化見られず”山梨・富士河口湖町で震度6弱建物の壁が崩れ落ち、がれきが散乱きのう午後10時半ごろに発生した山梨県東部・富士五湖を震源とする地震では、山梨県富士河口湖町で震度6弱を観測したほ