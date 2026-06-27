6月26日、吉崎観音原作の人気漫画『ケロロ軍曹』の最新アニメ映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が公開された。16年ぶりとなる劇場版で、おなじみの声優陣が出演する最後の作品だけに期待が高まっていたのだが、公開初日からファンの間で波紋を呼んでいる。1999年に「月刊少年エース」（角川書店）で連載が始まった『ケロロ軍曹』は、地球侵略をたくらむカエル型宇宙人・ケロロ軍曹と日向家を中