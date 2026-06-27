モデルのUTAが、29日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。UTA＝テレビ朝日提供本木雅弘と内田也哉子を両親に持ち、祖父に内田裕也さん、祖母には樹木希林さんという日本を代表する著名な芸能一家で育ったUTA。家では祖父を「裕也」と呼び捨てにしていた驚きの日常や「いろは歌」から日本の心を教えてくれた祖母・樹木さんとの深い絆を語る。さらに、祖母と2人で入学手続きに行っ