6月24日未明、群馬県高崎市内の駐車場で、女性が刃物で刺され、倒れているのが発見された。女性は高崎市在住の吉田千夏さんで、搬送先で死亡。同日には、埼玉県深谷市で会社員の男が交通事故を起こし、死亡したが、警察によると、この男が女性の殺害に関与している疑いがあるという。「『知り合いの女性と男性がもめている』という110番があり、警察が駆けつけたところ、吉田さんが血まみれの状態で倒れていました。現場からは吉田