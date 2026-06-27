6月22日、チャンネル登録者数29万人を超える人気ゲーム実況YouTuber・はんじょう（30）が、Twitchでライブ配信を実施し、情報商材ビジネスへの関与をめぐる疑惑について釈明した。発端となったのは、昨年4月にSNS上で持ち上がった、はんじょうが過去に情報商材ビジネスへ関与していたという疑惑。これを受け、当時はんじょうは自身のXで騒動への謝罪と活動自粛を報告していた。約4カ月の自粛を経て、昨年8月に一部で指摘されていた