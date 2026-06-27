不倫をしている人間は、どれだけ隠しているつもりでも周囲に気付かれてしまう。一方で、自分が都合よく扱われていると分かっていても、ズルズルと不倫関係から抜け出せない人もいるようだ。投稿を寄せた40代男性（公務員）は、妻に不倫された経験を持つ。疑念を抱くきっかけは、妻が参加した会社の忘年会だった。（文：篠原みつき）忘年会を境に激変した妻の行動「会社の忘年会の帰宅が深夜になった後、私の週末の予定を気にする様