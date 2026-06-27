電車での寝過ごしは誰しも経験があるだろうが、度を越すと時間もお金も一瞬で消し飛ぶことになる。投稿を寄せた宮崎県の50代女性は、東武スカイツリーラインでやってしまった、やばい寝過ごしの顛末を明かした。大袋駅（埼玉県越谷市）から乗り、新越谷駅で降りるはずだったという。（文：法田ひまり）「下りの最終電車もなく、タクシーで帰ろうかと思ったけど……」3駅のため通常なら10分かからない程度で到着するが、そうはいか