見知らぬ土地への旅行は楽しいものだが、うっかりミス一つで一気にピンチに陥ることがある。投稿を寄せた50代女性（兵庫県）は、高知県の柏島の漁港へ釣りに出かけた際、やばいトラブルに見舞われた。車のルームライトを点けっぱなしにしていることに気が付かず、バッテリーが上がってしまったのだ。旅先でのアクシデントに、女性は「どうしたらいいか？」と途方に暮れた。悩んだ結果、女性が取った行動はなかなかに大胆なものだっ