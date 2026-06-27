お店のルールとして決まっているポイントの有効期限。たとえ1日過ぎただけでも容赦なく失効するシステムは珍しくないが、それに納得してくれない客がいると本当に厄介だ。投稿を寄せた福岡県の60代女性は、とある販売店でアルバイトをしていたときにクレーマーに遭遇。ポイントをめぐって怒鳴られたことがあるという。「申し訳ありませんが期限切れでポイントが流れてしまいました……」当時はまだポイントカードが主流の時代。そ