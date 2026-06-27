企業への問い合わせ電話では、「こちらは担当ではないので」と別の部署を案内されることは少なくない。しかし、それが何度も続けば、誰だってウンザリしてしまう。投稿を寄せた技術職の60代男性（素材・化学・食品・医薬品技術職／年収700万円）は、あるメーカーに電話をかけた際、信じられない対応をされたことを振り返る。「こちらじゃわからないので」と延々と別部門を紹介され……男性は相談したいことがあり、その会社へ電話