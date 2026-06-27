先週は日曜１０Ｒをペイシャモノノフで勝ち、２週連続で白星をマークすることができました。１勝ずつで物足りない部分はありますが、まだ夏競馬も始まったばかり。どんどん積み重ねていきたいですね。先週は阪神に“スポット参戦”しましたが、今週は土日ともに函館でプレーします。日曜１１Ｒの函館記念は、エコロディノスとのコンビです。前走の大阪杯は１５着に大敗しましたが、喉頭蓋エントラップメントの影響と敗因ははっ