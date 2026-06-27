函館１１Ｒの青函Ｓ（３歳上オープン、芝１２００メートル＝１４頭立て）にアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）が出走する。近８走中５走が海外遠征。２歳時の２４年１２月以来の国内での連戦となる。過去芝では２戦しており、中京２歳Ｓで１着、前走の韋駄天Ｓで２着と好走している。特に中京２歳Ｓでは、オープン４勝のポッドベイダーを相手に、逃げる競馬で３馬身半差を付けての完勝だ