【ワシントン共同】米中央軍は26日、イランのミサイルや無人機の保管施設とレーダー施設を同日に空爆したとX（旧ツイッター）で発表した。イランが25日にホルムズ海峡を航行中の貨物船を攻撃したことへの報復としている。