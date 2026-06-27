特定外来生物「ナガエツルノゲイトウ」の繁殖が深刻化している。農業用水の取水や稲の生育への悪影響が懸念されていて、佐賀市では繁殖を抑制するため、中華料理でおなじみの食材・空芯菜を使った実証実験が始まった。水路覆う侵略的植物の脅威佐賀市で撮影されたのは、水路を一面に覆う大量の水草。かわいい白い花を咲かせているが、実は特定外来生物に指定されている。ナガエツルノゲイトウは“地球上最悪の侵略的植物”と呼ばれ