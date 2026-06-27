鹿児島・指宿市の小学校で、伝統行事である遠泳大会に向けた検定試験が行われた。約1.5kmを泳ぐ過酷な大会のため、検定では厳しい基準をクリアしなくてはいけない。今年は小学4年生16人が検定に挑戦した。クリアできず涙の小学生も鹿児島・指宿市で17日、少し肌寒い梅雨空のもと小学校のプールに子どもたちが集まった。この日行われたのは、夏の遠泳大会に向けた検定試験だ。「知林ケ島遠泳大会」は、指宿市の海に浮かぶ無人島・知