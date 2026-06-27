お笑いコンビマリアのサラマンダーゆみみが26日、自身のブログを更新。乳がん手術後の経過をつづった。ゆみみは「術後9日目1人で起き上がれるようになる。朝はとくに痛い。一回起きたら寝たり起きたりがキツイので大好きな二度寝や昼寝は出来ない」と現状を明かした。続けて「大きい声はまだ出せないという事が分かった。コントはまだ出来ない。漫才もものによる。静かなモノマネなら出来る気がする」と明かした。続いての投稿で