２６日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の８月渡し価格の終値が前日比３・７％安の１バレル＝６９・２３ドルに下落した。７０ドルを下回るのは、米国とイランの軍事衝突前の２月末以来、約４か月ぶり。ペルシャ湾内で大型タンカー向けの原油積み出しが再開したなどと報じられ、中東産原油の供給量が増加するとの期待が出ている。一方、２６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均