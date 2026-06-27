巨人・則本昂大投手（３５）が２６日、１軍本隊に再合流した。登板機会なしのため１０日に出場選手登録を抹消され、２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）に中１７日で先発予定だったが、この日の雨天中止により竹丸が２７日にスライドで先発することが決定。右腕は次回登板まで間隔が空くことになり、２軍での調整登板に臨む方向となった。移籍１年目の今季はここまで８試合に先発し、２勝３敗、防御率３・９１。前回９日の古巣・楽天戦