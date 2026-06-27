ＣＦＴＣ建玉報告主要通貨レバレッジファンド円の売り越し増加 ＩＭＭ通貨先物６月２３日主要国通貨円の売り越し減少 円146104枚の売り越し 4028枚の売り越し減 ユーロ30158枚の買い越し 4195枚の買い越し減 ポンド105719枚の売り越し 34134枚の売り越し増 スイスフラン41094枚の売り越し 1036枚の売り越し増 ＩＣＥドル指数12928枚の買い越し 269枚の買い越し減 レバレッジド・ファンズ６月２