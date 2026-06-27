ＣＦＴＣ建玉報告資源国通貨レバレッジファンドは豪ドルの買い越し減少 ＩＭＭ通貨先物６月２３日資源国通貨豪ドルの売り越し増加 カナダ146792枚の売り越し 13891枚の売り越し増 豪ドル13012枚の売り越し 8887枚の売り越し増 ＮＺドル54844枚の売り越し 9683枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ６月２３日資源国通貨豪ドルの買い越し減少 カナダ87096枚の売り越し 19428枚の売り越し増 豪ドル290