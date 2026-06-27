NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4096.30（+48.70+1.20%） 金８月限は続伸。時間外取引では、戻りを売られる場面も見られたが、原油安を受けてドル安が再開すると、押し目を買われた。欧州時間に入ると、上値を伸ばした。日中取引では、原油安を受けて買い戻された。 MINKABU PRESS