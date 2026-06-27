夏の小倉が開幕。初日メインはダート1700メートルの3勝クラス「薩摩S」だ。本命はゴッドブルービーに決めた。休み明けの前走東大路Sは中団で進めて6着。追ってからの反応がもうひとつで、いかにも休み明けといったレースぶりだった。1回使って上積み十分。この馬なりに追い切りはしっかり動けている。小倉ダート1700メートルは【2306】と走り慣れた舞台。現級2着5回の実績馬が地力を示す。馬連9から2、4、10、11、12、13、15