フィギュアスケートのアイスショー「ドリーム・オン・アイス」が26日、横浜市内で行われた。来季からシニアに参戦する世界ジュニア選手権4連覇の17歳・島田麻央（木下グループ）は、新ショートプログラム（SP）「BetweenTwoWorlds」を披露した。不死鳥をテーマとした音楽で、「ジュニアからシニアに羽ばたく」ことを表現。ジャンプだけではなく「スピンやスピード感、表現を強みにしていきたい」と意気込んだ。