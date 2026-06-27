◇パ・リーグ西武4−3日本ハム（2026年6月26日ベルーナD）西武・長谷川の執念が同点劇を生んだ。7回2死一、二塁で追い込まれてから5球目に左足に自打球を当ててもん絶。粘ったフルカウントから8球目に再び自打球が同じ左足へ。打席を外してしばらく動けず、試合は一時中断した。数分後に再開し、9球目を見極めて四球。代走を送られた。好機は満塁へ広がり、続くネビンが伊藤の初球を左前へ同点打。長谷川は交代直後に病